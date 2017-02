Apengeluiden richting Onana tijdens Vitesse-Ajax

Maandag verscheen een filmpje online waarin te zien en te horen is hoe de harde kern van Vitesse vanachter het doel van Onana oerwoudgeluiden maakte. Het fragment is inmiddels verwijderd van YouTube.



'Racisme hoort niet in stadion thuis en moet worden aangepakt,' schrijft de voetbalbond dinsdagochtend op Twitter. 'KNVB zoekt contact met Vitesse om maatregelen te bespreken.'



Of ook een officieel onderzoek komt naar het incident en de Vitesse-supporters, is nog niet bekend. Uiterlijk dinsdag komt de club uit Arnhem met een rapportage over het duel.



ADO Den Haag

Ajax spreekt in De Telegraaf schande van de beelden. "Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk. En kwetsend, niet alleen voor André Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion," aldus een woordvoerder van de c lub.



ADO Den Haag kreeg vorig jaar een boete van 10.000 euro, waarvan 5 duizend voorwaardelijk, wegens racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Ajax op 17 januari.



Supporters uit Den Haag maakten tijdens dit duel apengeluiden zodra Riechedly Bazoer aan de bal kwam. De daders kregen allemaal een stadionverbod.