Amsterdamse zaalvoetbalclub 't Knooppunt uit competitie gezet

Hierbij kwamen verschillende supporters van 't Knooppunt het veld op en belaagden en bedreigden spelers en fans van de bezoekers. De tuchtcommissie van de KNVB vindt dat de club hier onvoldoende tegen heeft opgetreden.



Bovendien had de club uit Zuid sinds 18 oktober vorig jaar nog een voorwaardelijke straf lopen na een soortgelijk incident in de halve finale van de play-offs. Destijds werd 't Knooppunt met een proeftijd van een jaar uit de competitie gehaald. Dit keer moet de club ook een boete betalen.



De zaalvoetbalclub zegt sindsdien de thuiswedstrijden te spelen in een kleine zaal, waar de toeschouwers beter te controleren zijn. Na de problemen op 14 april zei de club bovendien extra beveiliging te hebben ingezet. Ook werd de 'raddraaiers' van de bewuste wedstrijd verzocht niet meer langs te komen.



Play-offs

Extra wrang voor de club is dat het team in de eredivisie bovenaan stond. Door de straf van de KNVB wordt 't Knooppunt nu aangemerkt als degradant en spelen de nummers een tot en met vier in de play-offs om het kampioenschap. Dat betekent dat regerend landskampioen en stadgenoot ASV Lebo alsnog meedoet in de race om de titel.



Het klassement gaat verder helemaal op de schop, omdat alle resultaten tegen 't Knooppunt komen te vervallen. De wedstrijd die de Amsterdamse club zaterdag tegen zvv Hovocubo zou spelen, is afgelast.



't Knooppunt heeft nog drie werkdagen om in beroep te gaan tegen uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB.