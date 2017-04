Amsterdamse studenten gaan strijd op de Noordzee aan

VU student Vincent van Schie (26) loopt met versnelde pas over het dek van de Thalassa. Sinds vrijdag is hij als 'teamcaptain' bezig met de laatste voorbereidingen. Het klassieke zeilschip is aangemeerd in de Rotterdamse Veerhaven en wordt klaargemaakt voor de komst van de overige bemanningsleden.



Op het dek staan achttien grote biervaten. Genoeg om de week door te komen. Al 28 jaar zeilt de 'Race of the Classics' met Nederlandse klassieke zeilschepen, in 1989 bedacht door twee studenten van de Amsterdamse Academie achter de bar van hun studentenhuis. Na een paar maanden organiseren was "De Rees" een feit. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een professioneel georganiseerd evenement.



Engeland bereiken

Jaarlijks doen ruim vijfhonderd studenten op klassieke zeilschepen mee. Het doel is om Engeland te bereiken. Ook het team van de VU is aanwezig, met 35 studenten en vijf vaste bemanningsleden. Net zoals de voorgaande jaren zullen ze vanaf zondag met de Thalassa varen, een van de snelste zeewaardige zeilschepen uit de Nederlandse vloot.



Het schip was vroeger een vissersboot. Maar na een botsing op een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog, raakte het schip zwaar gehavend en werd het omgebouwd tot zeilschip. Een 47 meter lange driemastbarkentijn met 14 zeilen.



Geschikte kandidaten

Van Schie is acht maanden geleden begonnen met de voorbereidingen voor de wedstrijd. Samen met vier andere studenten ging hij op zoek naar sponsors, regelde hij professionele zeilkleding en was hij druk bezig met de selectie van geschikte kandidaten.