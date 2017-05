Alternatieve manieren om in Stockholm te komen

Vliegen

Directe vluchten ga je niet meer vinden, of je moet nog een plekje weten te scoren bij een van de door fans gehuurde vliegtuigen. Wie dus toch nog door de lucht naar Stockholm wil, moet genoegen nemen met lange of veel overstaps. Zo kun je met een Oekraïense maatschappij nog via Kiev naar Zweden reizen, maar dan moet je wel 3,5 uur in de taxfreeshops van de Oost-Europese luchthaven zien door te brengen.



Praktischer is om bijvoorbeeld naar Weeze of Düsseldorf te rijden en daar een (goedkope!) vlucht naar Stockholm te pakken. Ook vanaf Brussel gaan nog vluchten, maar die zijn wel een stuk duurder (vanaf 330 euro). Via Rotterdam en Eindhoven is het de komende week ook behelpen.



Ook een optie is om niet direct van Schiphol naar Stockholm te vliegen, maar eerst koers te zetten naar Kopenhagen, Helsinki of Oslo. Vanaf daar stap je dan in de trein naar Stockholm. Je doet er wat lang over, maar je komt er wel én ziet nog eens wat van Scandinavië.