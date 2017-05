Alles voor Ajax: fan vliegt 37.000 kilometer voor finale

Maar wat doe je dan als je aan de andere kant van de wereld woont? Ook gewoon tickets boeken, bewijst James Vaughan (32). De Amsterdammer, die sinds begin dit jaar in het Australische Sydney woont, heeft alle Europese wedstrijden moeten volgen via schemerige, illegale streams, maar de finale wilde hij hoe dan ook bij zijn.



"Het is een prachtige mijlpaal van een jong elftal. Ik ben heel trots op het gogme en het doorzettingsvermogen van dit team."



Vaughan reist via Amsterdam, omdat hij op de terugweg ook nog naar de eventuele huldiging op het Museumplein wil. De heenreis alleen al duurt 33 uur en in totaal legt hij 37.000 kilometer af.



32 uur vliegen

Ook fan van het eerste uur Coen Jaakke (32) had er veel voor over om erbij te zijn in Stockholm. Hij vliegt vanuit zijn tijdelijke woonplaats Hongkong via Bangkok naar de Zweedse hoofdstad. Heen en weer kost hem dat 32 uur. "Dat is langer dan ik überhaupt in Stockholm ben, dus mijn biologische klok zal flink in de war raken. Maar ik heb er absoluut voor over."



Jaakke, in het bezit van een seizoenkaart, had nog geen kaarten voor de wedstrijd toen hij zijn vlucht boekte. "Daar was ik wel een beetje zenuwachtig over. Samen met vrienden had ik allerlei tactieken bedacht hoe we zoveel mogelijk kans konden maken om ertussen te komen bij de verkoop. Gelukkig lukte het."