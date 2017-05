Ajaxfan breekt pols na kiezelhard schot Dolberg

De competitiewedstrijd Willem II-Ajax was afgelopen zondag nog niet eens begonnen en Udo voelde al pijn in zijn pols. Dat werd veroorzaakt door een kiezelard schot van spits Kasper Dolberg.



Udo ging met zijn neefje van elf jaar oud vol verwachting kijken naar de verrichtingen van de finalisten van de Europa League. "Ik had mijn neefje kaartjes gegeven voor zijn verjaardag. Samen keken we al een tijd uit naar deze wedstrijd. We waren er nog niet zo lang toen de bal van de voet van Dolberg hard over het doel in onze richting vloog."



Hard

Udo hield uit reflex de bal tegen voor die zijn neefje kon raken. Het schot was harder dan gedacht en Udo voelde dat er iets mis was.