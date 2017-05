Ajax zet Sánchez en Dolberg in het zonnetje

Beide spelers kregen na afloop van het duel met Go Ahead Eagles (3-0) hun prijs. Voor Sánchez was dat de Rinus Michels Award en voor Dolberg was dat de Marco van Basten Award.



De 20-jarige Sánchez is bezig aan zijn eerste seizoen bij Ajax. Na een weifelend begin greep de Colombiaan zijn kans en verdween nooit meer uit de basiself. Zijn opzienbarende seizoen heeft de aandacht van verschillende buitenlandse clubs getrokken.



Dolberg, nog maar 19 jaar, is de nummer een spits in het elftal van Peter Bosz. De Deense aanvaller heeft in de Eredivisie 15 treffers gemaakt en is in de Europa League ook de meest trefzekere speler van Ajax.