Ajax zet hele grote stap richting finale Europa League

De sfeer zit er goed in na de 4-1 overwinning. #AjaxOL pic.twitter.com/fpIlYSv9KZ — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) May 3, 2017

Zo begint Ajax volgende week donderdag met een voorsprong van drie doelpunten aan de laatste hindernis op weg naar de finale van 24 mei in Stockholm. In de kwartfinale verspeelde de club uit Amsterdam bij Schalke 04 een voorsprong van 2-0, om vervolgens in tweede helft van de verlenging alsnog te ontsnappen.



Lyon begon dominant

Olympique Lyon is een betere ploeg dan Schalke 04. Ajax had het ook lastig met de bezoekers, die de thuisploeg aanvankelijk nauwelijks tijd en ruimte gunden. Daardoor leden de spelers van trainer Peter Bosz te vaak balverlies en kwamen ze nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval. De bezoekers uit Frankrijk domineerden in de openingsfase maar kwamen niet verder dan één mogelijkheid. Doelman André Onana liet zich niet door zijn benen spelen door Maxwel Cornet.



Ajax was nog niet gevaarlijk geweest toen Hakim Ziyech in de 25e minuut op de rechterflank een vrije trap mocht nemen. Hij krulde de bal in het strafschopgebied en zag Traoré raak knikken (1-0). De huurling van Chelsea speelde negen minuten later ook een hoofdrol bij de tweede treffer van Ajax. Hij bezorgde de vrijstaande Kasper Dolberg een vrije doorgang richting het doel. De Deen maakte alleen voor doelman Anthony Lopes geen fout (2-0).



Strijdlust

Beter beginnen en toch met 2-0 achterstaan. Olympique Lyon had het er lastig mee. Ajax won ook aan vertrouwen en knokte zich soms letterlijk in de wedstrijd. Even voor rust had Amin Younes zijn ploeg voor de strijdlust kunnen belonen, maar de Duitser stuitte op keeper Lopes.



Even na rust revancheerde hij zich voor zijn misser door op aangeven van Hakim Ziyech wel raak te schieten (3-0). Lyon moest toen wel en vond ook met Mathieu Valbuena het belangrijke doelpunt in een uitwedstrijd. Op schitterend aangeven van opnieuw Ziyech herstelde Traoré de marge van drie treffers. Dolberg, Klaassen en ook Ziyech waren in de slotfase zelfs nog dichtbij het vijfde doelpunt.