Ajax wint heerlijk duel bij angstgegner FC Utrecht

De Deen pegelde in de slotfase van het duel schitterend raak. Hij revancheerde zich zo voor de strafschop die hij na ruim een uur wild over het doel had geschoten. Ajax heeft na de benauwde zege nog altijd vijf punten minder dan koploper Feyenoord, dat zaterdagavond al won van Willem II (1-0).



FC Utrecht startte behoudend in de eigen Galgenwaard. De thuisploeg verdedigde gegroepeerd en liet het balbezit aanvankelijk aan Ajax, dat nauwelijks gevaarlijk werd. Anwar El Ghazi, nog steeds in gesprek met de Franse club Lille, raakte de bal in kansrijke positie verkeerd en Joël Veltman kopte na een hoekschop van Hakim Ziyech rakelings naast. De eerste goede aanval van FC Utrecht leverde bijna de openingstreffer op. Richairo Zivkovic, nog steeds eigendom van Ajax, schoot de bal na een goede actie van Nacer Barazite hard op de lat.



Hachelijke momenten

De misser van de verhuurde aanvaller was het startsein voor een aantrekkelijke slotfase van de eerste helft. FC Utrecht leek plotseling weer even op de ploeg die Ajax de laatste jaren met fysiek spel door de Galgenwaard jaagde. Dat leidde tot twee hachelijke momenten voor het doel van keeper André Onana. Zowel Sébastien Haller als Barazite kon niet profiteren. FC Utrecht ontsnapte toen doelman David Jensen een bal van Ziyech slecht verwerkte en de lat redding bracht.



Bij Ajax speelde Amin Younes weer op de linkerflank. De Duitser was hersteld van een bovenbeenblessure, maar kon niet overtuigen. Younes schoot de bal na een uur wel op de arm van Barazite, wat zijn ploeg een strafschop opleverde. Schöne eiste de bal net als vorige week tegen PEC Zwolle op, maar schoot hoog over. Na die misser verzuimden Younes en de weer onzichtbare Kasper Dolberg hun ploeg met een treffer te helpen.

Invaller Giovanni Troupée was namens de thuisploeg nog dichtbij een doelpunt, voordat Schöne zichzelf in de 83e minuut verloste van alle frustraties over zijn gemiste strafschop. Hij zorgde ervoor dat Ajax geen schade opliep in de achtervolging op Feyenoord.



Het wedstrijdverloop van minuut tot minuut lees je terug in het liveblog dat Het Parool van de wedstrijd bijhield.