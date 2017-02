Ajax treft Kopenhagen in de achtste finale Europa League

Kopenhagen

Bij Kopenhagen voetbalt Nicolai Boilesen. De Deense linkerverdediger kwam vanaf 2010 uit voor Ajax, en maakte in augustus vorig jaar de overstap naar zijn nieuwe club.



Met nog vier duels te gaan, staat Kopenhagen ruim aan kop in de Deense competitie. De voorsprong op nummer twee Brøndby IF is elf punten. Van de 22 competitieduels won Kopenhagen er zestien en eindigden er zes in een gelijkspel.



De Deense kampioen deed voor de winterstop mee aan de groepsfase van de Champions League, en eindigde daarin achter Leicester City en FC Porto als derde. Kopenhagen, dat Club Brugge onder zich hield, mocht zo als nummer drie door naar de Europa League. In de eerste knock-outronde van dat toernooi werd afgerekend met het Bulgaarse Ludogorets.



2006

In 2006 stonden Kopenhagen en Ajax tegenover elkaar in de voorronde van de Champions League. Kopenhagen was toen te sterk voor Ajax, net als vijf seizoenen eerder in de UEFA Cup.



De loting voor de achtste finales leverde ook een Duitse en Belgische confrontatie op. Schalke 04 speelt tegen Borussia Mönchengladbach en AA Gent treft Racing Genk.