Ajax - Olympique Lyon van minuut tot minuut

De Ajacieden weten zich in de eerste ontmoeting met de nummer vier van de Franse competitie gesteund door een tot de nok toe gevulde Johan Cruijff Arena.



Olympique Lyon is een technisch vaardige ploeg die aan de bal altijd gevaarlijk is en eerder op Nederlands grondgebied AZ alle kanten van het veld liet zien.



Een geluk bij een ongeluk: sterspeler Alexandre Lacazatte haalt de wedstrijd zo goed als zeker niet. Bovendien is Lyon in verdedigend opzicht geen topploeg. Alles over de Fransen lees je hier.



Wie geen kaartje heeft maar de halve finale toch in gezelschap wil volgen, kan terecht in deze fijne Amsterdamse cafés waar de wedstrijd vanavond te zien is.