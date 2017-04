Ajax niet op 4 mei in Arena vanwege dodenherdenking

Dat bevestigt een woordvoerder van burgemeester Van der Laan na berichtgeving in De Telegraaf.



Als Ajax na de wedstrijd tegen Schalke 04 door mag naar de halve finale, moeten ze spelen op 4 en 11 mei. Ajax heeft aan de burgemeester gevraagd of een wedstrijd op de dag van de Nationale Dodenherdenking tot de mogelijkheden behoort. Van der Laan heeft de club nu laten weten dat hij het niet ziet zitten dat het centrum tijdens de dodenherdenking bevolkt wordt door voetbalsupporters.



Ongepast

"4 mei is absoluut geen optie," zegt de woordvoerder van Van der Laan. Dat heeft niet alleen te maken met een tekort aan agenten, die het centrum vrij zouden moeten houden als de kransen op de Dam worden gelegd en er twee minuten stilte wordt gehouden. De burgemeester vindt het in het algemeen ongepast als die dag een wedstrijd in Amsterdam wordt gespeeld.



"De dodenherdenking is een evenement dat waardig moet verlopen. Dan wil je niet op de zelfde dag duizenden uitzinnige, en waarschijnlijk een tikkeltje aangeschoten supporters in de stad," zegt Van der Laans woordvoerder.



De burgemeester heeft echter geen contact gehad met de UEFA, zoals De Telegraaf meldt. Ajax is in gesprek met de voetbalbond voor een eventuele oplossing: 4 mei sowieso uit spelen, of de wedstrijd een dag vervroegen, naar 3 mei. Als Ajax doorgaat, wordt vrijdagmiddag voor de loting een beslissing genomen.



Bekijk hier het liveblog van de wedstrijd tegen Schalke: Maakt Ajax het waar in Europa?