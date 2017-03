Ajax na zege op Kopenhagen in kwartfinale Europa League

Ajax boog de vorige week opgelopen achterstand (2-1) al in de eerste helft om in een voorsprong en liet de onmachtige tegenstander vervolgens veel te lang in leven.

De club weet vrijdag na de loting wie de volgende Europese tegenstander is.



Uitgerekend Bertrand Traoré tekende voor de gewenste openingstreffer. Doelman Robin Olsen kreeg in de 23e minuut een inzet van Amin Younes onvoldoende onder controle en moest vervolgens ook het antwoord schuldig blijven op een kopbal van de huurling van Chelsea (1-0). Traoré vierde zijn doelpunt met beide armen op zijn rug. Hij was nog niet vergeten hoe de fans in de ArenA hem zondag na een matig optreden tegen FC Twente massaal uitfloten.



De aanvaller was zo boos dat hij direct een serie foto's van Ajax van zijn Instagramaccount verwijderde. Traoré beloonde zijn elftal voor een flitsende start.



Blessure

Met Donny van de Beek op de positie van de geschorste Davy Klaassen en de zeventienjarige Matthijs de Ligt in het hart van de defensie dwong de thuisploeg de kampioen van Denemarken naar achteren. Dat veranderde niet toen Joël Veltman al snel uitviel met een bilblessure. De rechtsback werd uitstekende vervangen door Kenny Tete.



Hakim Ziyech mocht zichzelf verwijten dat hij Ajax al niet snel naar 2-0 schoot. De middenvelder speelde zich fraai vrij maar miste vervolgens knullig voor open doel. Ziyech revancheerde zich vlak voor rust met een fraai steekballetje op Kasper Dolberg, die handig een strafschop verdiende. De stoïcijnse Deen eist de bal op maakte vanaf elf meter zijn vierde treffer in de laatste drie duels (2-0).



Met een achterstand van twee doelpunten leek FC Kopenhagen gedwongen tot aanvallende activiteiten. Niets was echter minder waar. Traoré miste een droomkans op de 3-0 en ook Dolberg schoot even later op de paal. Zo hielden de bezoekers eigenlijk vrij onnodig tot het laatste fluitsignaal uitzicht op een verlenging.