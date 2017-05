Ajax met pijntjes en tikjes terug uit Lyon.

De Amsterdamse selectie van trainer Peter Bosz keerde vrijdag met heel wat pijntjes terug in Amsterdam na de return in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon. "Een aantal jongens heeft toch behoorlijke tikjes opgelopen, we moeten kijken hoe dat de komende twee dagen herstelt," zei Bosz op trainingscomplex De Toekomst.



Zo liep Lasse Schöne met een ingepakte rechterenkel de trap op. De Deense middenvelder moest donderdag in en tegen Lyon kort na rust naar de kant. Ook vleugelspits Amin Younes stapte in de slotfase aangeslagen van het veld. Ondanks de nederlaag (3-1) bereikte Ajax de finale van de Europa League, waarin Manchester United op 24 mei de tegenstander is.



"We weten dat het dit een bijzondere prestatie is, maar we hebben nog niets gewonnen. Er valt voor ons dit seizoen wel nog heel veel te winnen," zei Bosz. "En dat begint aanstaande zondag, al zijn we wel afhankelijk van wat Feyenoord doet."



Ajax heeft één punt achterstand op de koploper uit Rotterdam, die Heracles Almelo ontvangt in de eigen Kuip.



"We moeten sowieso zorgen dat we onze eigen wedstrijd winnen. Want je zou jezelf voor je kop slaan als blijkt dat Feyenoord niet wint en we zelf ook niet gewonnen hebben. Dat moeten we voorkomen," zei Bosz. "Als we winnen, leggen we de druk volledig bij Feyenoord neer. En dan moeten zij maar kijken of hen dat ook lukt."



WIllem II

Willem II is allerminst van plan zondag te figureren in een mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax. De ploeg uit Amsterdam gaat de laatste speelronde in met één punt achterstand op Feyenoord en moet hopen op een nieuwe uitglijder van de Rotterdamse koploper. In Willem II treft Ajax echter een tegenstander waar het begin dit seizoen van verloor, in de eigen ArenA nog wel (1-2).



"Het zou voor de club en voor de groep sensationeel zijn om twee keer van Ajax te winnen," zei trainer Erwin van de Looi vrijdag. Willem II, dat op de twaalfde plaats staat, kan zondag voor eigen publiek vrijuit voetballen. "We zien deze wedstrijd als een prachtige uitdaging," zei Van de Looi.



"Ajax is een goede tegenstander en zit momenteel in een goede flow. Het is ze meer dan gegund dat ze de finale van de Europa League hebben bereikt, maar wij zullen er vol voor gaan. Iedere club knokt voor zijn eigen hachje dus dat zullen wij ook doen."



Bij de 'Tricolores' ontbreken Derrick Tshimanga, Guus Joppen, Dico Koppers en Elmo Lieftink door blessures. Achter de naam van Dries Wuytens staat nog een vraagteken.



