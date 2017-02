Billenknijpzege genoeg voor achtste finale Ajax

Ajax heeft zich met een nipte zege (1-0) in de eigen Arena geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. Legia Warschau werd in de slotfase nog enkele keren gevaarlijk.



Peter Bosz heeft woord gehouden. De trainer van Ajax liet aan de vooravond van de Europese return tegen Legia Warschau fijntjes weten dat hij niet met zijn spelers speciaal op strafschoppen had getraind. "We gaan ervoor zorgen dat we het voor die tijd hebben afgemaakt," sprak de coach vol vertrouwen. Na de 0-0 vorige week in Polen stelde Ajax donderdagavond inderdaad binnen negentig minuten een plaats in de achtste finales van de Europa League veilig. Maar erg soepel ging dat niet: 1-0.



Slordig

Ajax, in dezelfde opstelling als afgelopen zondag bij Vitesse (0-1), begon slordig en in een te laag tempo aan de return. In alle linies leed de thuisclub te vaak balverlies om Legia Warschau op eigen helft vast te zetten en onder druk te houden. Bovendien was de Amsterdamse aanvalsopbouw te voorspelbaar.



Pas na twintig minuten zorgde Hakim Ziyech voor het eerste serieuze doelgevaar. Zijn diagonale schuiver belandde op de paal, waarna Kasper Dolberg zich in de rebound liet wegzetten. Aanvoerder Davy Klaassen knalde na ruim een half uur in het zijnet en kopte de bal kort daarna in kansrijke positie ruim over de lat.



Legia Warschau beperkte zich voornamelijk tot afstoppen. Sporadisch kwam de Poolse kampioen onder de Amsterdamse pressie vandaan, maar mede door het attente keeperswerk van André Onana kregen de bezoekers voor rust geen grote kansen, al moest Jairo Riedewald nog wel met een efficiënte sliding een Poolse doelpoging verijdelen.



Viergever

Kort na de pauze nam Ajax afstand van Legia Warschau. Na een soepele aanval schoot Amin Younes niet al te hard op het Poolse doel. Keeper Arkadiusz Malarz verzuimde de bal goed te verwerken, waarna Nick Viergever op de rand van buitenspel toesloeg: 1-0.



Die treffer leek even een bevrijdende werking op Ajax te hebben. Het tempo ging omhoog en aanvallend kwam er meer lef in het spel. De beslissende 2-0 wilde echter niet vallen. Daardoor bleef het lang spannend in de ArenA, ook door het soms rommelige verdedigingswerk bij Ajax, maar de betrouwbare Onana kwam niet in al te grote problemen.