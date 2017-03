Ajax lijdt pijnlijk puntenverlies bij Excelsior

Ajax is Feyenoord uit het oog verloren in de titelrace van de eredivisie. De nummer twee van de eredivisie struikelde zondag over Excelsior (1-1) en begint daardoor over twee weken met een achterstand van zes punten aan de klassieker met de soevereine lijstaanvoerder uit Rotterdam.



Zo is de dubbele agenda van Ajax, dat ook nog een slechter doelsaldo heeft dan Feyenoord, niet zonder gevolgen gebleven. De formatie kwam gehavend en vermoeid uit de krachtmeting van donderdag mer FC Kopenhagen. Kasper Dolberg moest met een liesblessure afzeggen en Joël Veltman en Nick Viergever waren ook niet helemaal okselfris. Ze werden vervangen door Kenny Tete en Daley Sinkgraven.



Matthijs de Ligt staat sinds zijn goede optreden tegen FC Kopenhagen volop in de schijnwerpers. Danny Blind durfde het aan om de pas zeventienjarige verdediger al bij Oranje te halen. Bosz, de coach van Ajax, beloonde de De Ligt met een basisplaats voor het duel met Excelsior. De eerste actie van de jonge verdediger was er één om van te smullen. Mike van Duinen waande zich al de maker van de openingstreffer toen De Ligt de bal voor zijn voeten weg gleed.



Even later waren de rollen omgekeerd en leverde De Ligt de bal zo maar in bij Van Duinen, die doelman André Onana via de toegesnelde Tete kon passeren (0-1). Het antwoord van Ajax liet zes minuten op zich wachten. Kluivert, ook nog zeventien jaar jong, maakte zijn eerste competitietreffer op aangeven van de jarige Hakim Ziyech (1-1).



Ajax miste de geblesseerde Dolberg in de zoektocht naar een tweede treffer. Bertrand Traoré bleek in het centrum veel minder balvast en moest 25 minuten voor het einde het veld ruimen voor Mateo Cassierra. Trainer Bosz moest wel iets doen, want het vele balbezit van zijn ploeg leverde nauwelijks kansen op. Doelman Warner Hahn van Excelsior moest zich alleen serieus inspannen toen De Ligt revanche leek te nemen voor zijn misser bij de openingstreffer. Maar ook met een verse spits kwam Ajax niet tot een begeerde tweede treffer. De beste kans in de slotfase was zelfs voor Hicham Faik, die verzuimde de thuisploeg de winst te bezorgen.