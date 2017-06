Ajax heeft doelman Van Leer binnen

Van Leer is bij Ajax de opvolger van Diederik Boer die aankomend seizoen bij PEC Zwolle keept. Van Leer tekent een meerjarig contract met de hoop op termijn eerste doelman te worden mocht Onana Ajax de komende jaren verlaten. Precies zoals Jasper Cillessen ooit NEC voor Ajax verruilde.



Van Leer speelde in de jeugd bij PSV, maar brak in Eindhoven nooit door. De afgelopen seizoen speelde hij voor Roda JC en maakte daar een goede indruk.



Van Leer zal in de voorbereiding van het seizoen een belangrijke rol krijgen aangezien Onana voorlopig nog niet aansluit bij de Ajax-selectie. De doelman uit Kameroen was met zijn land actief tijdens de Confederations Cup en viert eerst nog vakantie.



Volg alle geruchten over mogelijke transfers van voormalige, huidige en toekomstige Ajacieden in ons in ons transferblog.