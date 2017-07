Ajax: hart van Nouri functioneert normaal.

Dat zegt volgens de artsen echter nog niets over het totale herstel van de middenvelder van Ajax, omdat zijn hersenfuncties niet goed onderzocht kunnen worden zolang hij in slaap wordt gehouden.



Dat meldde Ajax maandag over de twintigjarige middenvelder, die zaterdag op het veld in elkaar was gezakt vanwege hartritmestoornissen. Nouri ligt sindsdien in een Oostenrijks ziekenhuis, waar hij in slaap wordt gehouden. Zijn hart functioneert zelfstandig.



