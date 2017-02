Ajax gebruikt winter om van ontevreden bankzitters af te komen

Wie had aan het begin van het seizoen gedacht dat Ajax in de winter Riechedly Bazoer, Nemanja Gudelj, Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks zou laten gaan?



Onder Frank de Boer waren het belangrijke krachten, maar dit seizoen moesten ze het vooral doen met een plek op de reservebank.



Voor het teambelang is het een verstandig besluit van de Amsterdamse leiding om het viertal te laten gaan. Ajaxtrainer Peter Bosz botste dit seizoen al met Gudelj en El Ghazi en ook Bazoer en Dijks waren op zijn zachtst gezegd ongelukkig met hun reserverol.



Neres

Bazoer is vertrokken naar het Duitse Wolfsburg, Gudelj gaat zijn zakken vullen in China (Tianjin Teda), El Ghazi beproeft zijn geluk in de Franse Lique 1 (Lille) en Dijks maakt het seizoen op huurbasis af in Engeland (Norwich City).



Daar staat eigenlijk alleen de komst van de Braziliaan David Neres tegenover, die voor 12 miljoen euro overkomt van São Paulo. Met de Braziliaan heeft Ajaxtrainer Peter Bosz de door hem zo gewenste vleugelaanvaller aangetrokken.



De van Newcastle United gehuurde international Tim Krul maakt het seizoen af bij AZ. De doelman heeft door een blessure en de ontwikkeling van André Onana geen rol van betekenis gespeeld bij Ajax.



De Amsterdammers hebben ook wat talenten aangetrokken: Antonio Trograncic (17) van Bayern Munchen en Mateusz Gorski (16) van het Poolse Wroclaw Academy FC. Jongeling Franco Antonucci (17) verlaat Ajax juist en gaat spelen voor AS Monaco.



