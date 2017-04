Ajax-fan opgepakt in Gelsenkirchen

Donderdag spelen de Amsterdammers in de kwartfinale van de Europa League in de Duitse stad tegen Schalke 04. De aangehouden aanhanger had in zijn hotel een brandblusser leeggespoten en die daarna uit het raam op straat gegooid. Hij wordt voorgeleid, meldde de politie donderdag.



Tot vroeg in de ochtend probeerden fans van beide clubs elkaar in de binnenstad van Gelsenkirchen op te zoeken. Dat is door ingrijpen voorkomen, meldde de politie die bij controles bivakmutsen, spuitbussen, vuurwerk en verdovende middelen aantrof.



De wedstrijd tussen Schalke en Ajax is door de politie als een risicoduel aangemerkt.