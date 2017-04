Ajax betaalt miljoenen aan voetbalmakelaars

In heel 2016 gaf Ajax bijna 7,5 miljoen uit aan zaakwaarnemers en voetbalmakelaars, om precies te zijn 7,444,212 euro. Dat blijkt uit cijfers van de KNVB, die de vergoedingen die de clubs aan deze intermediairs uitkeren bijhoudt. De agenten begeleiden spelers bij een transfer naar een nieuwe club, en vragen regelmatig gigantische bedragen voor de overstap van hun pupil.



Het bedrag dat Ajax betaalt aan agenten staat in schril contrast met bijvoorbeeld koploper Feyenoord, dat in 2016 maar één miljoen overmaakte naar agenten. Jupiler League-club Achilles'29 uit Groesbeek gaf het minste uit, namelijk 5,618 euro. In totaal betaalden de Nederlandse clubs het afgelopen jaar 15,245,007 euro.



Ajax heeft recent dan ook enkele spelers voor miljoenen aangekocht. Zo werd eind januari bekend dat de 19-jarige David Neres Campos voor 12 miljoen van São Paulonaar Ajax ging, een bedrag dat afhankelijk van zijn prestaties nog kan oplopen tot 15 miljoen. Hakim Ziyech kwam in augustus voor een luttele 11 miljoen over van FC Twente terwijl voor verdediger Davinson Sanchez dezelfde zomer 5 miljoen euro werd betaald. Daar tegenover stond wel de verkoop van spits Arek Milik aan het Italiaanse Napoli. Daardoor kon Ajax 34 miljoen euro bijschrijven.



De duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax is overigens Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16 miljoen euro werd gekocht van Heerenveen.