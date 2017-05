Ajax begint nieuwe seizoen op 29 juni

De verloren wedstrijd tegen Manchester United om de Europa League was het laatste duel van het seizoen.



Eind juni moeten de Ajacieden zich melden en op 2 juli gaat de ploeg van trainer Peter Bosz op trainingskamp naar Oostenrijk. Eind juli moet Ajax klaar zijn om zich te kwalificeren voor de Champions League.



Amin Younes en Andre Onana ontbreken in Oostenrijk vanwege het spelen van de Confederations Cup.



Omdat Ajax tweede is geworden van de eredivisie beginnen de Amsterdammers in de derde kwalificatieronde voor een plek in de Champions League. Dat is op 25 of 26 juli. De returns staan op 1 en 2 augustus gepland. De loting voor de derde kwalificatieronde is op 14 juli.



Niet alle Ajacieden hebben overigens een maand vakantie. Enkelen, onder wie Davinson Sanchez, spelen tot 12 juni nog met hun land.



Lees ook: Ajax loopt naast titel veel geld mis