Ajacied Younes scoort voor winnend Duitsland

Duitsland speelde met een erg jonge ploeg. Bondscoach Joachim Löw heeft vrijwel al zijn nog beschikbare wereldkampioenen van drie jaar geleden niet meegenomen naar het toernooi.



In de olympische stad Sotsji heerste de 'Mannschaft' grotendeels van begin tot eind: 4-1. Leon Goretzka scoorde in de eerste tien minuten al twee keer, waarmee het duel al min of meer gespeeld was. Kort na rust maakte Werner de 3-0. Amin Younes viel in en maakte in de slotminuten nummer vier voor Duitsland.



Chili plaatste zich woensdag al voor de finale, door Europees kampioen Portugal na strafschoppen te verslaan. De ontknoping van het testtoernooi voor het WK van volgend jaar in Rusland is zondag in Sint-Petersburg.



