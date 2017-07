Ajacied Nouri stabiel na hartritmestoornis tijdens oefenduel

Nouri kreeg volgens de artsen tijdens de wedstrijd last van een hartritmestoornis en zakte in elkaar. Hij is gereanimeerd en afgevoerd met een traumahelikopter. Zijn hartslag is terug. Momenteel wordt hij slapend gehouden, volgens Ajax-voorlichter Miel Brinkhuis ligt hij ook aan de beademing, maar ademde hij ook zelf.



De wedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen is gestaakt. De spelers zijn in de kleedkamer ingelicht door Ajax-arts Don de Winter en gaan nu met de bus terug naar het vliegveld en vliegen zaterdagavond terug naar Amsterdam.



De twintigjarige middenvelder, die na de rust was ingevallen, kreeg circa twintig minuten voor tijd op het veld in Zillertal een fysieke inzinking. Nouri leek nadat hij was ingezakt bij kennis. Hij kreeg langdurig medische hulp. Twee ambulances waren het veld opgereden voor de assistentie. Hulpverleners schermden de plaats waar Nouri op het veld lag af met doeken.



Nouri's familie is direct ingelicht, zo meldt Ajax. Clubarts Don de Winter is met een politieauto naar het ziekenhuis gebracht.



Onder applaus van de supporters is Nouri op een brancard een traumahelikopter ingedragen. Op Twitter leeft de internationale voetbalgemeenschap mee met het lot van de middenvelder. "Als het echt een hartritmestoornis is, is zijn carrière voorbij. Heb moed," tweet een Franse voetbalfan.