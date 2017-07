Ajacied Nouri ligt aan beademing na hartritmestoornissen

Nouri wordt in een ziekenhuis in Oostenrijk in slaap gehouden om hem zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. "Appie wordt sinds zijn aankomst in het ziekenhuis uitvoerig onderzocht. Hij heeft een eigen hartslag, ligt wel aan beademing. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie'', liet Ajax weten.



De twintigjarige middenvelder, die na de rust was ingevallen, kreeg circa twintig minuten voor tijd op het veld in Zillertal een fysieke inzinking. Nouri leek nadat hij was ingezakt bij kennis. Hij kreeg langdurig medische hulp. Twee ambulances waren het veld opgereden voor de assistentie. Hulpverleners schermden de plaats waar Nouri op het veld lag af met doeken. Uiteindelijk werd Nouri met een traumahelicopter afgevoerd.



De wedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen werd gestaakt. De spelers werden in de kleedkamer ingelicht door Ajax-arts Don de Winter en vlogen zaterdagavond terug naar Amsterdam.