AFC opnieuw 'hoogstspelende' amateurclub van Nederland

Dat wil zeggen dat teams de club uit Zuid het vaakst terug te vinden zijn in hoge divisies. Vakblad De Voetbaltrainer hield het competitieniveau van 200 Nederlandse amateurclubs tegen het licht en kwam zo tot een top 200, voor de vierde keer samengesteld. Saillant detail: AFC voerde elk van de vier lijsten tot dusver aan.



De Voetbal Trainer hanteerde bij het opstellen van z'n lijst een ingenieus puntensysteem, met tien punten voor een jeugdteam in de hoogst mogelijke divisie, tot en met één in de laagste. Voor een seniorenelftal in de tweede divisie werden 45 punten uitgekeerd. AFC kom als zodanig op een puntenaantal van 110 uit. Beduidend meer dan nummer twee Be Quick 1887 uit Groningen, met 97 punten.



De enige andere club uit de regio Amsterdam met een top tien notering is Zeeburgia uit Oost, dat met 88 punten achtste staat. Een van de sterkste stijgers is De Dijk uit Noord, dat vorig jaar nog op plaats 14 stond en nu 49ste is.