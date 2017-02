AFC hard onderuit, VOC deelt tik uit

De voetballers van AFC wachten nog altijd op de eerste competitiezege in 2017. De ploeg van coach Ton du Chatinier verloor zondag op sportpark Goed Genoeg met 6-2 van Jong Vitesse.



Pieter Koopman en Tom van den Brink maakten de doelpunten voor AFC. De Amsterdamse ploeg staat op de zevende plaats in de tweede divisie.



Ajax en Swift door in beker

De zaterdaghoofdklassers Ajax en Swift hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de districtsbeker West 1. Ajax won met 5-2 bij hoofdklasser Eemdijk en Swift won het Amsterdamse onderonsje met tweedeklasser HBOK thuis met 4-2.



WV-HEDW, dat vorig seizoen de halve finale van de beker haalde, verloor met 3-1 bij EDO. Ook voor FC Abcoude (4-1 nederlaag bij Purmersteijn) en Zeeburgia (6-1 verlies bij Altius) kwam er een eind aan het bekeravontuur. De vier ploegen die de halve finales halen, plaatsen zich voor het landelijke toernooi om de KNVB-beker van volgend seizoen.



Basketbal

De basketballers van Apollo moeten in het restant van de competitie vol aan de bak om de play-offs te halen. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe verloor zaterdag na verlenging met 102-88 in en van Leeuwarden.



Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, die in het derde kwart zelfs een 42-65 voorsprong hadden. Toch ging het mis. Door de nederlaag gaat Leeuwarden Amsterdam op doelsaldo voorbij op de ranglijst en staat nu zesde, de laatste plek die rechtgeeft op plaatsing voor de play-offs.



Handbal

De handbalsters van VOC zijn de kampioenspoule goed begonnen. De nummer één van de reguliere competitie versloeg zaterdag in de eerste speelronde concurrent Dalfsen in sporthal Elzenhagen met 28-24.



VOC heeft door de overwinning in de kampioensgroep twee punten meer dan nummer twee Quintus en drie punten meer dan regerend landskampioen Dalfsen. De beste twee teams (volledige competitie tussen zes ploegen) plaatsen zich voor de best-of-three-serie om de landstitel.



Hockey

De eerste competitieronde bij de mannen na de winterstop kende zondag een aantal verrassende uitslagen.



Zo speelde nummer negen Pinoké op't Kopje met 0-0 gelijk tegen koploper Bloemendaal. Hurley won voor het eerst dit seizoen in de competitie. Na een 3-1 achterstand werd Tilburg met 4-3 verslagen.



Stijn Jolie was met drie doelpunten de grote man bij Hurley, dat met evenveel punten als Pinoké(negen) op de tiende plaats staat. Amsterdam won met 3-1 van Kampong (doelpunten van Mirco Pruyser, Boris Burkhardt en Teun Rohof) en staat tweede op nu vier punten van Bloemendaal.



De hockeysters van Amsterdam spelen niet graag tegen Oranje- Rood. Op de eerste speeldag werd in Eindhoven met 1-0 verloren en zondag bij de competitiehervatting ging Amsterdam in eigen huis opnieuw onderuit. Het werd 2-1 voor Oranje-Rood. Julia Müller maakte uit een strafcorner het doelpunt voor Amsterdam. Ook Hurley (5-0 verlies bij koploper Den Bosch) en Pinoké (2-0 nederlaag tegen HDM) kwamen slecht uit de winterstop.



IJshockey

Amstel Tijgers heeft bij de strijd om de Final Four om de landstitel brons veroverd. De ploeg van coach Josh Prudden won in Heerenveen de troostfinale tegen Eindhoven na verlenging met 8-7. Calvin Pohlman maakte in overtime het winnende doelpunt. Tijgers was zaterdag in de halve finale met 7-1 volstrekt kansloos tegen Heerenveen, dat zondag na een 5-2 zege op Den Haag, de landstitel won.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben in de strijd om de play-offs de kans laten lopen concurrent KZ op drie punten te zetten. De derby tussen de beide ploegen eindigde zondag in een gelijkspel 26-26.



Dat terwijl Blauw-Wit tien minuten voor tijd vier punten voorstond (23-19). Blauw-Wit is na het gelijkspel nog steeds vierde - die plek geeft na de competitie recht op de play-offs -, maar de voorsprong op nummer vijf KZ is met drie wedstrijden te gaan slechts een punt. Bovendien is het onderling resultaat in het voordeel van KZ.