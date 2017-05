Aanslag werpt ook bij fans schaduw over finale

Chris komt uit Manchester en zegt nogmaals dat hij niet begrijpt wat terroristen drijft. "Een concertzaal instappen met tieners en jezelf opblazen. Hoe zit je dan in elkaar?"



Wedstrijd moet doorgaan

Dat de aanslag een schaduw werpt over de finale, staat voor iedereen wel vast. "Dit had ook bij ons in Paradiso of de Ziggo Dome kunnen gebeuren," beseft Ajaxfan Rachid.



Maar de eindstrijd moet doorgaan, vinden ze ook even verderop in de Lion-bar. "Want anders geef je die terroristen alleen maar hun zin," antwoordt een groep Britse fans bijna in koor. Ze kennen geen mensen die vrienden of familieleden hebben verloren. "Gelukkig niet, dit komt al veel te dichtbij," zegt Leroy.



Ajaxsupporter Dennis leest op zijn telefoon dat José Mourinho de afsluitende persconferentie van Manchester United voor de finale heeft afgeblazen. "Die had zeker geen zin in lastige vragen over waarom hij Ajax favoriet probeert te maken," stelt hij. "Die aanslag is vreselijk natuurlijk. Maar dan kan je toch nog wel op een persconferentie verschijnen?"



Zonder kaartje

Ondertussen stroomt Stockholm steeds voller met Nederlandse en Engelse fans. Met vliegtuigen, bussen en auto's zijn ze naar de hoofdstad van Zweden gekomen. Velen mét, maar sommigen ook nog zonder kaartje voor de finale. "Ik hoop nog wat te regelen," vertelt Amsterdammer Roger.



"Op internet worden de tickets iets goedkoper. Maar ik vind 900 euro voor een kaartje dat eigenlijk 77 euro kost nog best veel."



