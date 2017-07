Aangeslagen Ajax last open training af

'Appie' is Ajax

Trainer Marcel Keizer zei bij terugkeer van de selectie in Amsterdam dat de spelersgroep zeer aangeslagen is. "Iedereen heeft zondag vrij, maar we houden alle spelers op de hoogte en wie erover wil praten, is welkom op de club," zei hij bij de NOS.



De twintigjarige Nouri kwam al op zijn zevende jaar naar de jeugdopleiding van Ajax en doorliep alle jeugdelftallen. Het talent is ook al jaren jeugdinternational. Hij maakte vorig jaar september in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn officiële debuut in het eerste van Ajax en scoorde ook nog.



"Het was niet te beschrijven wat er door me heen ging toen ik zag wat er gebeurde. 'Appie' is niet alleen onderdeel van Ajax 1, hij is echt Ajax, komt uit de jeugdopleiding. Iedereen kent hem hier. Laten we hopen en bidden dat het goed komt met hem,''aldus Keizer.