'Zivkovic onderhandelt met KV Oostende'

'Te veel voor Neres betaald'

Marc Overmars zegt dat Ajax te veel geld heeft betaald voor David Neres. Voor de Braziliaanse aanvaller werd 12 miljoen euro betaald.



"Misschien hadden wij moeten zeggen: Het is mooi geweest en klaar. Want we hebben gewoon te veel betaald, dat weten we, in verhouding met andere transfers," zegt Overmars tegen Voetbal International. "Toch zaten we al een jaar achter Neres aan, we zagen in hem een duidelijke versterking. Daar komt bij dat we voor zóveel geld hadden verkocht, dat we ook verder konden gaan dan normaal."