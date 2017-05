'ManUnited heeft gewonnen voor de slachtoffers'

"Ik wil deze trofee opdragen aan de slachtoffers'', zei middenvelder Ander Herrera tegen de BBC.



"Dit is maar voetbal en wat twee dagen geleden is gebeurd, was verschrikkelijk. Dit gebeurde in Manchester, maar we willen een verenigde wereld zien en we zullen vechten voor vrede en respect. Geen aanvallen meer en geen doden, alstublieft."



Alles over de Europa League-finale