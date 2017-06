'Linksback Sao Paulo niet naar Ajax'

'Southampton wil De Boer'

Over interesse uit de Premier League heeft Frank de Boer niets te klagen. Laagvlieger Crystal Palace zou hem willen hebben, maar volgens de NOS voegt ook Southampton zich bij de geïnteresseerde clubs. De Zuid-Engelse vereniging waar Ronald Koeman in het verleden al eens hoofdcoach was ontsloeg woensdag de Fransman Claude Puel.



Southampton had volgens de omroep het liefst Thoms Tuchel als trainer gehad, die op zijn beurt bij Borussia Dortmund plaatsmaakte voor Peter Bosz. De Duitser zou echter al bedankt hebben voor de eer en dus is De Boer nu de nieuwe topkandidaat.



Frank de Boer verliet vorig jaar Ajax na zes seizoenen als hoofdtrainer, waarin hij vier keer kampioen van Nederland werd. Zijn periode bij Internazionale was minder succesvol. In november ontsloegen de Italianen hem na maar vier maanden dienst. Sindsdien is hij clubloos.