'Davy Klaassen voor 28,5 miljoen naar Everton'

Dat meldt Het AD donderdagavond.



Klaassen was al langer een van de belangrijkste doelwitten van de Engelse club, die onder leiding staat van trainer Ronald Koeman. Volgens de trainer ontbrak het the Blues, zoals zijn club genoemd wordt, het afgelopen seizoen aan scoringsdrift. Klaassen maakte er het afgelopen seizoen zestien voor Ajax.



Klaassen had in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2019. De 24-jarige middenvelder is een product van De Toekomst, de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in 2011 in het eerste van Ajax en pakte drie landstitels met de club.



Lees ook: Toptransfer voor Davy Klaassen? Ajax heeft het nodig