'Ajax ziet in Schmidt opvolger van Bosz'

'Ajax heeft opvolger Bosz al gevonden'

Martin Schmidt is volgens Sky Duitsland een belangrijke kandidaat om bij Ajax Peter Bosz op te volgen. Bosz staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund.



Schmidt had de afgelopen twee seizoenen Mainz onder zijn hoede. De 50-jarige Zwitser vertrok na afgelopen seizoen ondanks een doorlopend contract bij de nummer 15 van de Bundesliga.



Een terugkeer van Frank de Boer bij Ajax is volgens zijn broer Ronald uitgesloten. "Dat is een gepasseerd station. Frank wil in het buitenland aan de slag. Als hij terugkeert bij Ajax zal dat pas later in zijn carrière zijn," aldus Ronald de Boer bij Veronica.