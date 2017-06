'Ajax volgt Oussama Tannane'

'Oussama Tannane gevolgd door Ajax'

Volgens het Marokkaanse Lions de l’Atlas zou Ajax de verrichtingen van Oussama Tannane nauwlettend in de gaten houden. Het gerucht is opvallend, omdat Ajax Tannane in 2005 nog wegstuurde uit de jeugdopleiding.



Via omzwervingen langs FC Utrecht, PSV, sc Heerenveen en Heracles Almelo belandde de Nederlandse Marokkaan in januari vorig jaar uiteindelijk bij het Franse AS Saint-Étienne. Daar speelde hij tot nu toe 20 wedstrijden, in dit kalenderjaar nog niet één. Hoe serieus de interesse van Ajax is vermeldt het Marokkaanse medium niet.



Wel schrijft Lions de l’Atlas dat Saint-Étienne’s nieuwe trainer Óscar García Junyent heeft aangegeven Tannane een nieuwe kans te willen geven.