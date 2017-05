Bruno Mars biedt Amerikaans entertainment op zijn best (****)

Bruno Mars

Gehoord: 9/5, Ziggo Dome, Amsterdam,

Nog te zien: 10/5, uitverkocht

Het heeft alles te maken met zijn laatstverschenen album 24K, de plaat waarmee Bruno Mars definitief een megaster werd. Alles wat hij aanraakt, lijkt te veranderen in... ja, goud dus. Zijn show in de Ziggo Dome, de eerste van twee daar, is ook van 24 karaatskwaliteit. Bij eerdere bezoeken aan Nederland leerden we de Hawaiaan al kennen als een geboren entertainer, inmiddels is hij een meester in zijn vak.



Gelikt

De 24K Magic World Tour biedt gelikt, tot in de kleinste details ingestudeerd vermaak, maar je geeft je er als bezoeker maar wat graag aan over. Dit is Amerikaans entertainment op zijn allerbest. De show is visueel heel aantrekkelijk, maar het is toch de muziek die koning is. En die is knisperfris en lekker ouderwets tegelijk.



Zijn inspiratie haalt Mars duidelijk hoorbaar uit het verleden van de zwarte muziek; van de disco van de late jaren zeventig tot de swingbeat, dan wel new jack swing van de vroege nineties. De Michael Jackson van de jaren tachtig is ook een lichtend voorbeeld.



Net als hij kan Bruno Mars even goed zingen als dansen. En dat doet hij ook zonder problemen tegelijkertijd. Daar heeft hij geen hulpmiddelen bij nodig. Stukkie gitaar erbij? Kom maar op met dat ding. De begeleidingsband die Bruno Mars bij zich heeft, bestaat eveneens uit meervoudige talenten. De achtergrondzangers dubbelen als dansers, maar blijken iets later ook de blazerssectie te zijn.



Spetterend

De ballads die in het tweede deel van de show domineren, zijn wat erg zoetsappig, maar daar staat een spetterende finale tegenover: in de onvermijdelijke toegift Uptown Funk, overigens geen nummer van Mars zelf, maar van dj Mark Ronson, waan je je op een massale block party in New Yorkse stijl.



Geweldige avond, ook al vanwege het voorprogramma: niemand minder dan Anderson Paak. Vraag niet hoe het kan dat iemand van zijn status tijdens Mars' hele tour support act is, maar profiteer ervan. Zoals dat gaat bij voorprogramma's is het geluid verre van optimaal, maar evengoed hoor je hoe soepel Paak soul en funk van vroeger naar het heden trekt.



Ook hij is ruim bedeeld met talent: de man die zingt als een eigentijdse Curtis Mayfield, kan ook rappen en kruipt graag achter de drums. De fans van Bruno Mars horen het welwillend aan. Een eigen publiek in pakweg Paradiso had Paak er compleet gek mee gemaakt.