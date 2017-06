Zou Jesse een hugger zijn? Hij is in elk geval van die generatie. Waar ik opgroeide met een hand of twee kussen, was bij Jesse het groetarsenaal al uitgebreid met een drietrapssmakker, high fives en omhelzingen.



Ik ben beschamend gevoelig voor dit soort trends. Tijdenlang vond ik 'Kak' een stupide scheldwoord, tegenwoordig smijt ik voortdurend met verbale poep. Als ik mijn telefoonbotje stoot. Als mijn echtgenoot de avondvierdaagse-arrangementen vergeet. Als de kabinetsformatie mislukt. Driewerf kak.



Zo begon ik ook met huggen. Het is afschuwelijk, maar sterker dan ik. Omdat mensen niet zijn voorbereid op de hug, eindig ik als omhelzer met én een knuffel én drie zoenen én een schouderslag om het ongemak letterlijk af te kloppen. Al met al nogal veel als je voor het eerst de partner van een werkgever ontmoet.



Mark hugt niet, vermoed ik. Mark is een handige handenschudder. Zou ie net zo standvastig zijn als Macron? Voor zijn ontmoeting met Trump had de Franse president goed nagedacht over De Begroeting.



"Mijn handdruk was niet onschuldig. Je moet laten zien dat je geen kleine concessies doet." No way dat Macron in hetzelfde schuitje wilde belanden als de Japanse premier, die Trump een slap handje gaf dat de Amerikaan driftig begon te schudden als was Abe een trekpop om met zijn andere klauw ook nog castrerend troostende tikjes op de beklemde arm uit te delen.



Macron liet dit niet gebeuren en begon hevig te schudden, waarna Trump meedeed. Ze bleven elkaar ijzerenheinig in de ogen staren, niemand wilde als eerste terugtrekken. Een robbertje ver pissen verpakt in een beschaafd onthaal.