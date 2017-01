Zijn vrouw sms't of hij thuis eet, hij stuurt niets terug

Als de wereld aan je voeten ligt, heb je helemaal geen sokken meer nodig

In een hip koffietentje verdiept hij zich in de pinguïn. De opwarming van de aarde interesseert hem niet, dus hij gaat het gewoon over pinguïns hebben. Iedereen houdt van verhalen over pinguïns. Peter R. De Vries zit vanavond toevallig ook aan tafel. En Peter heeft ooit een bende Bulgaarse pinguïnbandieten opgerold.



Zijn vrouw sms't of hij vanavond thuis komt eten. Hij stuurt niets terug. Hij had het er laatst nog met Reinout Oerlemans over. Over dat zijn vrouw hem niet meer begrijpt. Reinout gaf hem daarna wat advies, maar hij luisterde niet, nee, hij keek alleen maar aandachtig naar de blote voeten van Oerlemans.



Die prachtige eeltloze beenhanden van Arnie. Ik ga ook nooit meer sokken dragen, hoorde je hem denken. Want als de wereld aan je voeten ligt, heb je helemaal geen sokken meer nodig.



In de rommelige talkshow laat hij drie YouTubefilmpjes over pinguïns zien. Het publiek lacht. Dit is alles wat hij wilde worden. Een God onder de mensen. En het gaat ook zo makkelijk. Hij hoeft alleen maar een filmpje van struikelende pinguïns te laten zien en ze doen alles voor hem. Na de aflevering snuffelen de vrouwen weer aan hem. Stiekem likken ze de cokefossielen uit zijn neusgaten.



In de taxi naar huis kijkt hij naar de herhaling van de talkshow. Hij krijgt steevast een erectie als hij naar zichzelf kijkt. Ook nu weer. Zijn gebleekte tanden. Zijn geverfde haar. Hij is alles wat hij sinds vorige week wilde worden.



Zijn vrouw en kinderen zitten op de bank als hij de huiskamer binnenloopt. Zijn kinderen herkennen hem niet.



"Ik ga even in bad," zegt hij.



Zijn vrouw volgt hem. Ze zegt niets. Ze wacht tot hij in bad zit. Dan laat ze een geruisloze scheet en loopt ze weer terug naar de huiskamer.



In de wereld die aan zijn voeten ligt, heeft het nog nooit zo eerlijk gestonken.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen.