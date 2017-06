Ze was geen vrouw van spijkerbroeken en potten thee

Nu ik volwassen ben en me soms ook wat verloren voel in de keurige mensenmeute op school, bewonder ik haar eigenheid

Maar de kindergeest is behoudend en overromantisch. Die van mij in elk geval wel. Dus verlangde ik naar alles wat mijn moeder burgerlijk noemde. Naar zacht mollige mama's die stapels pannenkoeken bakten. Van Koopmans, niet de dikke natuurwinkelboekweitplakkaten die wij thuis aten. Ik wilde dolgraag een droogmolen in de tuin. En spelletjesmiddagen als ik jarig was.



Uren hing ik rond in het steegje naast ons huis. Ik speelde geen vadertje en moedertje. Ik speelde moedertje. Een kordate mouwopstroperige variant. Eentje die sukadelappen stoofde. Die van een komkommer en een wortel traktatiegirafjes knutselde. Die de pantoffels vast klaarlegde voor als Vader thuis zou komen, aangezien ik iets te vaak Afke's tiental had herlezen.



Ik kreeg een vrije opvoeding, maar droomde van alles wat begrensd was. Ook dat vond mijn moeder best, zoals ze alles wat ik deed best vond. Enerzijds omdat haar kop vol genoeg was, maar ook omdat niemand zo ruimdenkend is als zij. "Ik vind niets gek. Ik ben zelf al gek genoeg," zegt ze vaak.



Vaak wordt mij iets te gretig gevraagd of mijn moeder vroeger al bipolair was. En of het thuis geen puinhoop was. Dat was het niet. Het was alleen niet standaard. Nu ik volwassen ben en me soms ook wat verloren voel in de keurige mensenmeute op school, bewonder ik haar eigenheid.



Ach, in je jeugd omarm je wat je niet hebt. Als je ouder bent, dat wat je had. Mijn moeder kon natuurlijk niet anders, omdat ze anders ís. Dat was en is pijnlijk soms, maar levert ook iets op. Want wie niet in de pas loopt, moet haar eigen weg bewandelen. Zonder traktatiegirafjes. Maar wel met mijn neus in de boter.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



Reageren? r.schlikker@parool.nl