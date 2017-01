Ze namen haar op in hun midden en zij liet zich opnemen

"You are not alone! You've got to stick together!" De stem van de Amerikaanse rechter Lauren Lake uit Paternity Court slaat zo over dat het televisietoestel ervan lijkt te storen.



You've got to stick together. Lekker lullen. De Nederlandse vrouw die net uit Wie is de Mol? is geknikkerd en door een producer in een motel werd achtergelaten met de woorden: "Je vlucht gaat over zestien uur, red je je wel?" voelt zich weinig together.



"You mother-PIEP-ing ass-PIEP!" krijst een wortel­oranje vrouw, stupide gecensureerd. Haar kerel heeft buiten de deur gewipt, terwijl zij zwanger was. Van wie het kind is weet Wortel overigens niet. "You PIEP-ing PIEP!" brult de man dan ook.



Het doucheputje in de badkamer boert. Misschien zijn mensen niet geschikt voor elkaar, sombert de ­Nederlandse vrouw en knalt de tv uit. Maar de stilte schreeuwt te hard. Even later dwaalt ze over een winderig parkeerterrein ingeklemd tussen een McDonald's en een Wendy's. Onder gezellig bedoelde lampjes vermalen eenlingen hamburgers.



Plots ziet ze zichzelf staan, tien dagen geleden, pas geland, de blik paniekerig in een wc-spiegel. Wat had ze gedaan?



Zij die naar feestjes liever niet meerijdt omdat ze graag zelf bepaalt wanneer ze weggaat, die alleen als zzp'er functioneert, die telefoonangst heeft, en vergadervrees: zíj had ja gezegd tegen een groepsreis met negen onbekenden, een gigantisch productieapparaat en drie camerateams. Waarom?