Ze lopen over de NDSM-werf op zoek naar huilende kindjes

Soms help je iemand het beste door hem of haar helemaal niet te willen helpen

"Is dat een groot stuk kaas of een heftruck, pap?"

"Dat is een heftruck."

"Jammer," zegt de zoon.

"Inderdaad," zegt de vader.



"Mist iemand een schildpad?" schreeuwen ze naar de mensen die aan de overkant van de straat op de bus wachten. De zoon schreeuwt hard, de vader acteert dat hij hard schreeuwt. De vader weet dat ze de eigenaar van de schildpad niet gaan vinden. De ouders van dat kind bestellen vanavond gewoon nog zo'n schildpad op het internet.



"We hebben hem gevonden hoor," zullen die ouders morgen zeggen. Maar dat kind weet dat dit niet zijn of haar schildpad is, want de oude knuffel rook naar de sigaren van opa, naar oud kwijl en naar het bankstel in een goedkoop vakantiehuisje. De oude knuffel rook niet naar het liefdeloze karton waar alle Bol.comdozen van gemaakt worden.



Na een zoektocht van drie uur stelt de vader voor dat ze de knuffel gewoon weer op de pont neerleggen. "Het is heel mooi wat we vandaag geprobeerd hebben, echt waar, maar soms help je iemand het beste door hem of haar helemaal niet te willen helpen."



"Die begrijp ik niet."

"En daar ben ik heel blij om. Blijf altijd mensen helpen, slaapkop."



Het tweetal loopt naar huis. Er rolt een traan over de linkerwang van de vader. De man is nog nooit zo trots geweest. Het zoontje kijkt met zijn droomoog naar het gezicht van zijn vader. "Is dat een traan of een diamantje, pap?"



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns terug. Reageren? james@parool.nl