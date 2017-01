Wie zegt nog dat hij laagopgeleid is?

Een man in mijn buurt met een vrolijke snor zegt me altijd vriendelijk gedag. We fietsen vaak dezelfde kant op, want hij heeft een baan bij mij om de hoek. Hij zegt dat hij bij de gemeente werkt. Hij bestuurt een vuilniswagen. Maar dat zegt hij niet. Hij is een trotse man.



De statistieken zouden hem laagopgeleid noemen. Bovendien is hij opgegroeid in Marokko, dus de opleidingen die hij heeft genoten, zijn lastig te ­vergelijken met wat we hier ­kennen.



Deze man heeft een dochter. Een leuk meisje, dat op een ­basisschool in onze buurt zit.