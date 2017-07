Wethouder: 'Amstelveen helpt inwoners wél vooruit'

Amstelveen wil mensen vooruit helpen en ze niet thuis laten zitten

Een andere 'misstand' die de SP aan de orde stelde, was dat Amstelveen aan iedereen een bijdrage vraagt naar draagkracht. Zo ook van mensen met alleen AOW. Als zij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aanvragen, betalen ze maximaal 17,50 euro per vier weken. Bij twee uur huishoudelijke hulp per week is dat nog geen 2,20 per uur.



Het alternatief is dat alleen ouderen betalen die keurig hebben gespaard en bezit hebben opgebouwd. Dit vind ik onrechtvaardig.



De samenwerking tussen liberalen en socialisten was altijd mogelijk, omdat het een gezamenlijk doel was de volgende generatie verder te brengen. Amstelveen wil mensen vooruit helpen en ze niet thuis laten zitten. De beste weg uit de armoede is een opleiding, werk en een eigen woning.



Het is belangrijk dat zo veel mogelijk Amstelveners een eigen woning kunnen kopen. Niet levenslang huur betalen aan de corporatie, maar een afbetaald huis op je oude dag.



De SP heeft de socialistische verheffingsgedachte in Amstelveen losgelaten. Alle SP-inzet is erop gericht om mensen te pamperen in plaats van ze vooruit te helpen. Alsof mensen met een laag inkomen geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een dubbeltje wordt bij de SP zo geen kwartje.



Onze statushouders die zich de aankomende jaren willen opwerken tot filiaalmanager van de Hema, zijn gewaarschuwd voor de SP. Zeker als zij hun sociale huurwoning willen inruilen voor een koopwoning om zo hun kinderen wat na te laten.



Herbert Raat is VVD-wethouder in Amstelveen.