Weinig politieke moppen: het gaat goed in Nederland

"Jawel," zei de rabbi, "de munt kan ook op zijn kant blijven staan." "En dan?" vroeg de steeds kwader wordende Hitler. "Dan wint Frankrijk," zei de rabbi. Hitler was nu zo woedend dat hij zei: "Is dat alles?"



"Nee," zei rabbi Langlevesallie toen, "de goede God kan een godswonder verrichten zodat de munt in de lucht blijft zweven." "En dan, wat dan?" vroeg Hitler. "In dat geval... wint Tsjechoslowakije."



Eigenlijk vind ik die mop na al die jaren nog leuk.



Dat het goed gaat in Nederland kun je misschien afmeten aan de geringe hoeveelheid politieke moppen die je hoort. Hoewel: in bijna elke talkshow zit nu een komediant die aan het eind van de uitzending grappen over de actualiteit vertelt. Maar het lukt me maar niet daarom te lachen.



Ik weet niet hoe dat komt, want ik hou best van flauwe moppen. Ik moet wel lachen om Lucky TV en om Lubach, maar voor de rest is er in feite niks.



Vooruit, nog een uit mijn jeugd. De oude Drees vroeg aan zijn kleinzoon: "Zingen jullie nog Morgenrood bij een partijvergadering?" "Nee, de tekst is gemoderniseerd. We zingen nu Gis'tren Rood."



