Weer een gemeentelijke blunder die miljoenen kost

Het zijn onverwachte gebeurtenissen waar de premier of wethouder in kwestie wel verantwoordelijkheid voor draagt

En daar kwam deze week de kwalijke zaak bovenop dat de gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd over het erfpachtreferendum. Een volksraadpleging over de nieuwe erfpacht mag niet.



"Artikel 160 van de gemeentewet staat er al een tijdje in," liet de geraadpleegde ­expert, hoogleraar staats- en ­bestuursrecht Wim Voermans ­desgevraagd weten. De probleemeigenaren, burgemeester Eberhard van der Laan (referenda) en wethouder Eric van der Burg (erfpacht) hadden in de ­gemeenteraad het tegenovergestelde beweerd.



Een doodzonde, al is er volgens Voermans sprake van tunnelvisie en niet van kwade opzet. Maar een interpellatiedebat over de kwestie is al aangevraagd. Daarmee begon ook de ondergang van Hilhorst.



Nu voert PvdA-leider Marjolein Moorman vanuit de oppositie het hoogste woord over deze nieuwste blunder. Ze liet zich zelfs ontvallen niet erg geïnteresseerd te zijn in de juridische uitleg die Van der Laan vast zou hebben, zij wil het over de politieke consequenties hebben.