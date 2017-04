Noem het cynisch, noem het beroepsdeformatie, maar ik kon het hem niet eens kwalijk nemen

Nu ben ik nooit te beroerd om vuurtjes op te stoken, ruzies uit te vergroten of mensen voor spreekwoordelijke metro's te gooien, maar dit was wel erg fishy. Hoe wist ik dat dit geen persoonlijke afrekening was van iemand die zelf hogerop wilde? En wat kon ik eigenlijk schrijven: was er fraude gepleegd? Iets met drank- of drugsverslaving misschien? Een sappige seksrel? Helaas, niets van dit alles.



Bovendien kon deze niet zo enorme deep throat geen spatje bewijs voor de onkunde van zijn partijgenoot geven en wilde hij onder geen beding met zijn naam in de krant. Ik moest het maar schrijven op basis van 'anonieme bronnen'.



Dat botste dan weer met mijn journalistieke principes, altijd een vervelende sta-in-de-weg als iemand een politieke broedermoord wil plegen. We gingen uiteen en spraken af dat hij mij van wat meer munitie zou voorzien en dat ik de trekker zou overhalen als de tijd rijp was.



Nooit meer hoorde ik iets van hem en eigen speurwerk leidde ook niet tot schandalen van voorpaginaproporties. Eigenlijk was er gewoon niet zo heel veel aan de hand, behalve dan een politicus die ook een keer House of Cardsje wilde spelen en niet zo goed had nagedacht over hoe zoiets precies in zijn werk ging.



Noem het cynisch, noem het beroepsdeformatie, maar ik kon het hem niet eens kwalijk nemen. Zo enerverend is het werk van een deelraadslid niet en ook als stadhuisverslaggever van Het Parool giert de adrenaline niet elke dag door het lijf. Hier hadden we onze eigen amateurtoneelvoorstelling van House of Cards kunnen opvoeren: hij als de lokale prince of dark­ness Frank Underwood, ik als de mannelijke sterreporter Zoe Barnes. We strandden al voor de eerste repetitie.



Zoals gezegd: dit was mijn laatste column. Ik ga voortaan door het leven als verslaggever 'media en maatschappij,' wat mij verplicht om beroepsmatig te Netflixen. Ik zal House of Cards nog eens een kans geven.



