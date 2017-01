Ergste aan ouderdom is dat je woede groter wordt

Je speelt schaak met de dood, maar je weet van begin af aan dat hij de sterkste tegenstander is

"Je bent een terrorist zonder wapen."



"Ja," zei ik, "en als ik een wapen had, was ik te beschaafd en te slim om te schieten, maar ik zou het wel willen."



Mijn vriend knikte.



"Ja, dat herken ik. Ik zat een paar weken geleden in lijn 4 en er waren een paar klootzakjes waar een dreigende sfeer van uitging. Schreeuwen, in de maling nemen, roken... Ik was bang en ik dacht: ik wou dat ik een wapen had. Maar ja, dat mag niet."



Zijn hartslag ging omhoog zag ik.



Er kwam een zuster die de infusen door haar vingers liet glijden en een nieuw vlechtwerk aanlegde. De hartslag ging nog iets omhoog.



"Je speelt schaak met de dood, maar je weet van begin af aan dat hij de sterkste tegenstander is," zei mijn vriend.



"Dat neemt niet weg dat je nog een paar potjes kunt winnen."



"Ja, maar de ellende is dat je steeds vaker denkt: waarom eigenlijk? Mijn leven is niet voltooid, bij lange na niet. Maar wat kán ik nog voltooien?"



"Je hebt een ouderdomsdepressie, veroorzaakt door je ziekte."



"Nee, ouderdom is de depressie. Alles wat zin heeft en geeft, neemt af."



