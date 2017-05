Wat je bewaart, is nooit voor jezelf

De kans is groot dat hij denkt: ik ga de geschiedenis in als grote misdadiger

Ik denk steeds: er zitten een paar van die jongens in hun handen te wrijven van genoegen omdat de hele wereld voor miljoenen aan bitcoins naar ze overmaakt. Nu krijgt zo'n jongen kanker. Het ziekenhuis kan hem niet helpen, want ze hebben en computervirus gehad. Wat denkt hij dan? Ach, ach, had ik het maar nooit gedaan. Wat een domme ploert ben ik!



Ik vermoed dat hij iets heel anders denkt. Namelijk: ik vond het toch al een klotewereld en ik had alle kernwapens naar alle landen moeten sturen, zodat alles vernietigd zou worden.



Waarom die jongen dat denkt?



Omdat hij geen cultuur heeft. Omdat hij geen foto's op zijn computer bezit van zijn overleden ouders, van zijn kleinkinderen, van zijn honden en katten, noch van zijn geliefden. En dat hij nu ziek is, vindt hij ook niet erg, want hij vond het leven zelf al een ongeneeslijke ziekte.



Zijn computer en zijn lichaam zitten vol met virussen.



Maar de kans is ook heel groot dat hij denkt: ik ben wel ziek en sterf, maar ik zal de geschiedenis ingaan als een grote misdadiger. Er zullen boeken over mij geschreven worden, films over mij geschoten worden, iedereen zal mijn naam kennen en ik zal over honderd jaar nog beroemd zijn, terwijl al die hardwerkende klootzakken anoniem sterven."



De kans dat hij daarin gelijk heeft, is net zo groot als het volgende computergijzelingsvirus.



