Wat is dommer: Goedgelovigheid of wantrouwen?

Ik bleef hopen dat ik het mis had. Dat er ooit een envelopje in de bus zou liggen met een boekenbon

"Sorry dat ik stoor, maar ik ben je nieuwe buurman Peter van verderop."



"O."



"Tja, beetje gek dit, maar wij hebben pas een jong poesje en dat rende de deur uit toen ik mijn jas aantrok. Ik wilde hem pakken en toen viel de deur achter me in het slot. Nou sta ik dus buiten, zonder sleutels. Maar ik moet naar mijn werk. Kun jij wat geld voor de bus lenen? En voor mijn lunch? Sorry hoor, ik schaam me dood."



"Tuurlijk! Wacht..."



Toen ik de deur opende, twijfelde ik even. Zou het geen bullshitverhaal zijn? Hou op, corrigeerde ik mezelf. Doe niet zo bitter, die bibberige, bleke jongen zit in de problemen. Ik pakte mijn portemonnee, hij drukte plechtig mijn hand. Vanavond zou hij het terugbrengen. Beloofd.



Toen ik een vriend een dag later over Peter vertelde, schudde hij vol ongeloof zijn hoofd. Ik was erin getuind. The oldest trick in the book. Gewoon afgezet door een verbaal begaafde junk.



Ik was er ziek van. Niet vanwege de cash, die mocht ie in z'n gedrogeerde toges steken. Maar ik bleef hopen dat ik het mis had. Dat er ooit een envelopje in de bus zou liggen met een boekenbon. Of dat er desnoods een jong poesje op mijn stoep zou zitten.



Peter zag ik nimmer terug. Ondanks dat pak ik nu een briefje en stop het in de kleine mannenhand. Wie weet verrijst op groene Birmese weiden straks een prachttempel. Waar iedereen welkom is. En gelukkig.



'Naïeve muts,' zeggen echt verstandige mensen nu. Maar wat is dommer? Leven in goedgelovigheid of in wantrouwen?



Mocht Jochem-Jan zich inmiddels de ballen uit z'n broek lachen, dan heb ik alsnog bijgedragen aan de ­happypeoples. Dat is me best een tientje waard.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



