Wat ik nog het meeste haat? Dat ik deze stad niet kan haten

Mijn buurman is bang dat hij zijn stad aan het verliezen is. Dit hoor je steeds vaker. Dat mensen als de dood zijn om niet meer te hebben wat ze eerst wel hadden. Ze hebben oprecht het gevoel dat ze hun stad, hun land of hun identiteit aan het verliezen zijn.



"Amsterdam is stervende. In de provincie Groningen hebben ze soms toch aardbevingen? Die hebben wij hier ook. Dan wel wat lichter hoor, maar ik voel de ­bevingen altijd. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van onze stad," zegt mijn buurman, terwijl hij met zijn handen in zijn zij naar het einde van de straat tuurt.



"Buurman, ik heb veel respect voor u, echt, u schijnt ooit de beste kraanmachinist van Amsterdam te zijn ­geweest, maar ik word een beetje moe van dat chronische gejammer," zeg ik.



"Gejammer? Noem je mij nou een jammeraar?"

"Misschien, maar wat ik wil zeggen is dat u als een rancuneuze ex-geliefde naar de stad kijkt."

"Maar kijk even naar onze straat. Hoe kun je niet boos zijn? Hoe kun je weg blijven kijken?" vraagt hij.



"Ik kijk misschien weg, maar u kijkt naar iets, u kijkt het recht in de ogen aan, maar de dingen gaan echt niet veranderen omdat u oogcontact met die dingen hebt.

U kijkt en wacht, ik kijk weg en ga door."



"Neem de Spuistraat. Ik liep gisteren door de Spuistraat en telde zo'n driehonderd ijswinkels."

"Mensen houden van ijs."



"Kom op, James. Driehonderd ijswinkels in één straat? Ik heb maar één tong, weet je wel. Ik heb serieus het gevoel dat de marsmannetjes mij mijn stad hebben afgenomen. Die verdomde marsmannetjes met hun cruiseschepen, hun touringcars en hun vliegtuigen."